Sine tem 272 vagas, sendo 17 exclusivas para pessoas com deficiência

Das 272 vagas disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (20), 17 são específicas para Pessoas Com Deficiência com Ensino Médio completo. Dessas, 15 para assistente de vendas, e oferece ticket alimentação e vale-transporte, auxílio-educação, plano de saúde e odontológico. Quanto ao salário é tratado diretamente com o empregador. Há vagas também para recepcionista em geral, com salário de R$ 1.748,45, e uma para auxiliar de limpeza, R$ 1.520,00, ambas com meia folga de aniversário e café da manhã entre as vantagens.

