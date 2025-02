Momento MT |Do R7

Sine tem 9 vagas para eletricista com salário de R$ 2,9 mil A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Sine Municipal, está oferecendo nesta sexta-feira (7) um total de 240 vagas de emprego em diferentes...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Sine Municipal, está oferecendo nesta sexta-feira (7) um total de 240 vagas de emprego em diferentes áreas. Entre as oportunidades, destacam-se 20 vagas para a função de carregador em armazém, com remuneração de R$ 1.800, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição e adicional por produtividade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essas oportunidades!

Leia Mais em Momento MT: