Sine tem vaga para mecânico com salário de R$ 3,6 mil; veja outras 230 oportunidades

Possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode fazer a diferença na hora de encarar o mercado de trabalho. Boa parte das 230 vagas disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (27), exigem o documento. Algumas apenas o tipo A, sendo para repositor de mercadorias. As demais são B, C, D e E, específica para motorista carreteiro. Para Pessoas Com Deficiência (PCD), operador de caixa também precisa de CNH.

