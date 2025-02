Sine tem vaga para mecânico com salário de R$ 3,6 mil; veja outras 230 vagas Possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode fazer a diferença na hora de encarar o mercado de trabalho. Boa parte das 230... Momento MT|Do R7 27/02/2025 - 12h08 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h08 ) twitter

Possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode fazer a diferença na hora de encarar o mercado de trabalho. Boa parte das 230 vagas disponíveis no Sine Municipal de Cuiabá, nesta quinta-feira (27), exigem o documento. Algumas apenas o tipo A, sendo para repositor de mercadorias. As demais são B, C, D e E, específica para motorista carreteiro. Para Pessoas Com Deficiência (PCD), operador de caixa também precisa de CNH. Entre as diversas oportunidades que se enquadram na exigência, estão: zelador, vendedor interno, técnico em manutenção de balanças, técnico em edificações, sorveteiro, pedreiro, operador de empilhadeira, motorista em geral, mecânico, lavador de veículos, jardineiro, instalador e reparador de redes telefônicas, fotógrafo publicitário, encarregado de obras, eletricista, dedetizador, carpinteiro, ajudante de carga, ajudante de eletricista, analista financeiro, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de enfermagem, auxiliar de estoque. Para mais informações e detalhes sobre as vagas disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil recupera dois veículos furtados em Rondonópolis

