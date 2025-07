Sine Várzea Grande atualiza cadastro e disponibiliza 357 vagas de empregos Renovação das oportunidades de trabalho – todos com carteira assinada – é feita toda terça-feira. Interessados devem procurar o espaço... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h58 ) twitter

Momento MT

Renovação das oportunidades de trabalho – todos com carteira assinada – é feita toda terça-feira. Interessados devem procurar o espaço do Centro Estadual de Cidadania O Sine de Várzea Grande está disponibilizando 357 vagas de emprego, após renovação semanal do cadastro, realizada nesta terça-feira (22). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, no espaço do Centro Estadual de Cidadania.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

