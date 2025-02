Sine Várzea Grande divulga 331 novas vagas de emprego Lista atualizada para esta semana conta uma gama de funções em diversos setores, como transporte, indústria, comércio e serviços O... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 18h07 ) twitter

Lista atualizada para esta semana conta uma gama de funções em diversos setores, como transporte, indústria, comércio e serviços. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande anunciou, nesta terça-feira, 25 de fevereiro, a abertura de novas oportunidades de trabalho para diversos setores. As vagas, que são atualizadas semanalmente, estão disponíveis no Centro Estadual de Cidadania, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, próximo à secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. O atendimento no local ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Para mais detalhes sobre as oportunidades disponíveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

