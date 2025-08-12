Logo R7.com
Sine Várzea Grande oferece 470 vagas de emprego nesta terça-feira (12)

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está com 470 vagas abertas nesta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade, com destaque para funções como auxiliar de linha de produção (95 vagas), auxiliar de limpeza (68 vagas), balanceiro (55 vagas), além de cargos na construção civil, indústria, comércio e serviços.

