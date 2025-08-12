Sine Várzea Grande oferece 470 vagas de emprego nesta terça-feira (12)
O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está com 470 vagas abertas nesta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades...
O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está com 470 vagas abertas nesta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade, com destaque para funções como auxiliar de linha de produção (95 vagas), auxiliar de limpeza (68 vagas), balanceiro (55 vagas), além de cargos na construção civil, indústria, comércio e serviços.
O Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) está com 470 vagas abertas nesta terça-feira, 12 de agosto. As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade, com destaque para funções como auxiliar de linha de produção (95 vagas), auxiliar de limpeza (68 vagas), balanceiro (55 vagas), além de cargos na construção civil, indústria, comércio e serviços.
Saiba mais sobre essas oportunidades e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Saiba mais sobre essas oportunidades e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: