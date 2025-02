Sine-VG abre mais de 400 vagas e destaca a qualificação como diferencial Das oportunidades oferecidas, seis são destinadas a candidatos com formação superior O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 11/02/2025 - 20h06 ) twitter

Das oportunidades oferecidas, seis são destinadas a candidatos com formação superior O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande disponibiliza 406 vagas de emprego nesta semana, abrangendo diversas áreas e perfis profissionais. Das oportunidades oferecidas, seis são destinadas a candidatos com formação superior. As vagas contemplam tanto quem busca recolocação no mercado quanto aqueles que estão em busca do primeiro emprego.

