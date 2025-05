Sine VG atualiza oportunidades e oferece 232 vagas no mercado formal O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h26 ) twitter

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, no 2º piso do Várzea Grande Shopping, dentro do Centro Estadual de Cidadania. Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Várzea Grande, anunciou nesta terça-feira (6), a disponibilização de 232 novas vagas em diversas áreas profissionais. A divulgação das oportunidades ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, como parte de uma política permanente da Prefeitura de Várzea Grande voltada à geração de emprego e renda.

Saiba mais sobre as vagas disponíveis e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

