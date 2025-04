Sine-VG disponibiliza 302 vagas de emprego nesta primeira semana de abril Para aumentar as chances de contratação, é essencial que os trabalhadores mantenham seus cadastros atualizados. A divulgação ocorre... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Sine de Várzea Grande (Sine-VG) está com 302 vagas de emprego disponíveis nesta primeira semana de abril, oferecendo oportunidade para diversas áreas com rendimento que varia de um a três salários mínimos. Para aumentar as chances de contratação, é essencial que os trabalhadores mantenham seus cadastros atualizados no sistema do Sine, além de comparecerem semanalmente para verificar novas oportunidades.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Contribuintes podem destinar parte do IR para projetos voltados às crianças e adolescentes

Corpo de Bombeiros socorre mulher ferida após queda em vaso sanitário

Plenário aprova projeto da reação brasileira a tarifas; texto vai à Câmara