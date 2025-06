Sine/VG atualiza cadastros e oferta 446 vagas de emprego Do comércio à construção civil, da indústria aos serviços, há vagas para todos os perfis: do trabalhador sem experiência ao profissional... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h56 ) twitter

Do comércio à construção civil, da indústria aos serviços, há vagas para todos os perfis: do trabalhador sem experiência ao profissional especializado. E o melhor: todo o processo de intermediação é gratuito. Nesta terça-feira, 10 de junho, o Sistema Nacional de Emprego de Várzea Grande (Sine/VG) atualizou seu painel com nada menos que 446 vagas de trabalho. E a boa notícia é que, semanalmente, essas vagas são renovadas, e com isso, novas oportunidades chegam, e as já preenchidas saem da lista, garantindo que o serviço esteja sempre em sintonia com a demanda do mercado.

Para mais informações e para conferir todas as oportunidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

