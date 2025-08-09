Sinfra alerta que ponte interditada no Rio Teles Pires em Sorriso pode cair
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) alerta que a ponte sobre o Rio Teles Pires, na MT-560, entre Sorriso e Tapurah, tem risco iminente de cair. A ponte está interditada, desde terça-feira (5.8), inclusive com fechamento da estrada que dá acesso ao local. Mesmo com a interdição, ainda há motoristas que insistem em passar no local, e estão correndo sérios riscos, já que a fundação da ponte está comprometida e pode colapsar.
