Sinfra conclui lançamento de vigas e trânsito é liberado na Miguel Sutil
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que concluiu o lançamento de vigas para a construção de uma nova passagem de nível na Avenida Miguel Sutil, em frente à Todimo Lar Center. Com isso, o trânsito no local foi liberado a partir das 15h30 deste sábado (23.8).
