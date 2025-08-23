Sinfra conclui lançamento de vigas e trânsito é liberado na Miguel Sutil A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que concluiu o lançamento de vigas para a construção de uma...

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que concluiu o lançamento de vigas para a construção de uma nova passagem de nível na Avenida Miguel Sutil, em frente à Todimo Lar Center. Com isso, o trânsito no local foi liberado a partir das 15h30 deste sábado (23.8).

