Momento MT |Do R7

Sinfra firma parceria para divulgar informações sobre obras no aplicativo Waze A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) utiliza o aplicativo Waze para informar motoristas sobre interdições...

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) utiliza o aplicativo Waze para informar motoristas sobre interdições e desvios no trânsito em obras realizadas na Região Metropolitana de Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as atualizações sobre as obras e como elas podem impactar seu trajeto!

Leia Mais em Momento MT: