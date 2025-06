Sinfra inicia obras de passagem neste sábado (7) e trânsito funcionará em meia pista

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que, neste sábado (7.6), vai iniciar os trabalhos para construção de uma nova passagem de nível da Avenida Miguel Sutil sobre a Rua Desembargador Trigo Loureiro, entre os bairros Araés e Consil, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as obras e suas implicações no trânsito.

Leia Mais em Momento MT: