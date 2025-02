Sinfra inicia trabalhos para resolver problema de erosão A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) já deu início aos trâmites legais e serviços necessários para resolver os problemas... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h27 ) twitter

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) já deu início aos trâmites legais e serviços necessários para resolver os problemas na obra de canalização realizada na avenida dos Estudantes, na proximidade com a rua Dom Pedro II. O local está interditado para o tráfego de veículos desde o dia 10 de janeiro, após uma vistoria técnica da pasta apontar risco de colapso da via. Ainda nesta terça-feira (11), a empresa Amil, responsável pela execução da obra de duplicação da alameda das Rosas e da rotatória com a rua Dom Pedro II, encaminhou equipes e maquinários para o local. “A Amil iniciou um trabalho paliativo de reparo porque a prioridade, neste momento, é garantir segurança para liberar o trânsito”, explicou o secretário Municipal de Infraestrutura, Lucas Corrente Luz.

Para mais detalhes sobre as ações da Sinfra e a situação da avenida dos Estudantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

