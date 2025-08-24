Sinfra promove 3ª Roda de Conversa com Gestores Aeroportuários em Sorriso A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza, entre os dias 23 e 25 de setembro, no município de Sorriso...

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza, entre os dias 23 e 25 de setembro, no município de Sorriso, a 3ª Roda de Conversa com Gestores Aeroportuários de Mato Grosso. O evento tem como objetivo fomentar a aviação regional, ampliar o conhecimento técnico e estimular o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária no estado.

Leia Mais em Momento MT: