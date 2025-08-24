Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Sinfra promove 3ª Roda de Conversa com Gestores Aeroportuários em Sorriso

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza, entre os dias 23 e 25 de setembro, no município de Sorriso...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realiza, entre os dias 23 e 25 de setembro, no município de Sorriso, a 3ª Roda de Conversa com Gestores Aeroportuários de Mato Grosso. O evento tem como objetivo fomentar a aviação regional, ampliar o conhecimento técnico e estimular o desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.