Sinop 51 anos: "a população merece comemorar", destaca prefeito Roberto Dorner

Durante a participação do prefeito Roberto Dorner no episódio 10 do SinopCast, que foi ao ar na sexta-feira (08), o chefe do Executivo Municipal ressaltou que o Festeja Sinop está sendo preparado com muito carinho e atenção como um presente para todos os moradores sinopenses. “Eu fico emocionado e tenho certeza que a nossa população também estará com essa festa maravilhosa que está sendo feita para ela. A população merece”, disse o prefeito. Dorner reforçou ainda que o Festeja Sinop não tem impacto apenas local. “Quando se realiza um festejo dessa magnitude, ele não é visto apenas por Sinop, mas por todo o Mato Grosso e até pelo Brasil, mostrando a pujança da nossa cidade. Isso aqui nada mais é também que uma propaganda da nossa cidade, mostrando o potencial de Sinop, mostrando tudo que nós fizemos e que estamos fazendo para o Brasil e para o mundo”, concluiu. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades do Festeja Sinop! Leia Mais em Momento MT: Gestante que transportava pasta base para Pernambuco é presa pela Polícia Civil em Cuiabá

