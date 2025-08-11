Sinop abre inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais de Sinop, um dos maiores eventos de pesca esportiva...

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Torneio de Pesca com Iscas Artificiais de Sinop, um dos maiores eventos de pesca esportiva do Norte do Mato Grosso. Realizado pela Prefeitura de Sinop, com coordenação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, o torneio conta com o apoio da Associação dos Hotéis, Associação de Pesca Esportiva do Norte do Mato Grosso e Marinha do Brasil. Com mais de R$ 100 mil em prêmios, a competição oferece disputas nas categorias barcos e caiaques, além da eleição do Rei do Rio e da Rainha do Rio.

