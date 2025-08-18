Sinop é destaque em revista nacional por desenvolvimento no ramo imobiliário Sinop mais uma vez se tornou destaque nacional pelo seu crescimento e desenvolvimento no ramo econômico. Desta vez, a revista nacional...

Sinop mais uma vez se tornou destaque nacional pelo seu crescimento e desenvolvimento no ramo econômico. Desta vez, a revista nacional “Isto é Dinheiro” veiculou uma reportagem destacando o desenvolvimento urbano do município e o fomento do mercado imobiliário, impulsionados pelos grandes investimentos em andamento, de arranha-céus para absorver a demanda comercial do setor da agropecuária. A reportagem foi ao ar ontem, domingo, 18 de agosto.

