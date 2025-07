Sinop faz história ao sediar pela primeira vez em MT, torneio de ginástica ritmica; evento começa hoje (24) Confirmando o título de “Sinop, a cidade dos eventos”, o município recebe o Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Ritmica. É a... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h58 ) twitter

Confirmando o título de “Sinop, a cidade dos eventos”, o município recebe o Torneio Regional Centro-Oeste de Ginástica Ritmica. É a primeira vez que o campeonato é realizado no estado de Mato Grosso. A cerimônia de abertura acontece hoje (23), às 20h, no Complexo Olímpico José Carlos Pasa. O ginásio fica localizado na avenida das Sibipirunas, Jardim Botânico, Centro de Sinop. O evento é promovido pela Federação Mato-grossense de Ginástica, com apoio da Prefeitura de Sinop, representada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A competição reúne cerca de 120 ginastas, além de mais de 30 profissionais envolvidos no corpo técnico. Com o objetivo de oferecer melhor acolhimento às atletas visitantes. A Prefeitura custeou a hospedagem das delegações. Sinop será representada por oito ginastas que competirão nas modalidades individual, conjunto e trio. A expectativa é alta, esperando bons resultados que levem às vagas para a etapa nacional da competição. Para mais detalhes sobre este evento histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sinop bate recorde de medalhas no Atletismo e é vice-campeã geral nos Jogos Escolares e Estudantis

