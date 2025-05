Momento MT |Do R7

Sinop inicia campanha Maio Amarelo com blitz educativa nesta segunda-feira A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Sinop dará início à campanha Maio Amarelo nesta segunda-feira (5), com uma blitz...

A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Sinop dará início à campanha Maio Amarelo nesta segunda-feira (5), com uma blitz educativa marcada para as 8h, em frente ao cemitério municipal. A ação pretende orientar motoristas e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações da campanha!

Leia Mais em Momento MT: