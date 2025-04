Momento MT |Do R7

Sinop: Norte Show 2025 quer superar R$ 4 bilhões em negócios Começa nesta segunda-feira (14.04) a Norte Show 2025, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, realizada no Parque de Exposições...

Começa nesta segunda-feira (14.04) a Norte Show 2025, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, realizada no Parque de Exposições da Acrinorte, em Sinop (480km da capital, Cuiabá). O evento, que se estende até quinta-feira (17), reúne mais de 400 expositores e espera atrair mais de 70 mil visitantes ao longo dos quatro dias. A previsão é de que a feira movimente cerca de R$ 4 bilhões em negócios, consolidando-se como uma vitrine de inovação e oportunidades para o setor agropecuário.

