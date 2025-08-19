Sinop participa e apresenta 6 propostas na etapa estadual da Conferência das Cidades A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação marca presença na 6ª Conferência Estadual das Cidades em Cuiabá, capital matogrossense...

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação marca presença na 6ª Conferência Estadual das Cidades em Cuiabá, capital matogrossense. Sinop apresenta seis propostas aprovadas nos três eixos de debates ocorridos na etapa municipal de julho. O evento acontece no Hotel Fazenda Mato Grosso, iniciou ontem (18) e segue até amanhã (20). Oito representantes de Sinop participam do evento, sendo quatro representando a Prefeitura de Sinop e outros quatro de movimentos sociais e entidades do município.

Para mais detalhes sobre as propostas e a importância da participação de Sinop, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: