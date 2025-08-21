Sinop promove amanhã (22) encontro regional sobre novo código tributário nacional com presença do secretário de Estado Rogério Gallo O município de Sinop será palco, nesta sexta-feira (22), de um grande encontro entre prefeitos, presidentes de Câmaras, vereadores... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h40 ) twitter

O município de Sinop será palco, nesta sexta-feira (22), de um grande encontro entre prefeitos, presidentes de Câmaras, vereadores e lideranças das regiões Norte e Médio-Norte para debater os impactos do novo Código Tributário Nacional em Mato Grosso. O evento, que contará com a participação do secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, será realizado em dois momentos do dia e foi mobilizado pelo prefeito Roberto Dorner e Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). “Agora é o momento de unirmos forças. É fundamental que todos os prefeitos, junto com o Governo do Estado, articulem um espaço de diálogo em nível federal para levar os apontamentos e as demandas específicas do nosso estado. Nós vivemos uma realidade muito particular, somos um estado em constante crescimento, com índices altíssimos de desenvolvimento, que não acompanham a média dos demais municípios brasileiros. Isso exige um olhar diferenciado, investimento, atenção e reconhecimento”, pontuou Dorner. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Pernambuco passa a integrar o sistema Mapa-Conecta

