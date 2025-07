Sinop promove evento de valorização do turismo local com assinatura do programa “Qualifica Turismo” A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, realizará na próxima terça-feira, dia 29 de julho, um...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, realizará na próxima terça-feira, dia 29 de julho, um evento voltado ao fortalecimento e profissionalização do setor turístico do município. A solenidade acontecerá no Ucayali Hotel, às 18h, e marca a assinatura oficial do programa “Qualifica Turismo”, uma iniciativa que visa ofertar cursos profissionalizantes para trabalhadores da área de serviços turísticos.

