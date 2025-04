Sinop se prepara para receber uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro Começa na próxima segunda-feira (14.04) o Norte Show 2025, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. A feira irá até a quinta...

Começa na próxima segunda-feira (14.04) o Norte Show 2025, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. A feira irá até a quinta-feira, 17 de abril, em Sinop (MT) e pretende se consolidar como uma das principais vitrines do agronegócio nacional. Com a participação de mais de 400 expositores e expectativa de atrair cerca de 60 mil visitantes, a feira promete movimentar o setor com inovações, oportunidades de negócios e debates relevantes.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: