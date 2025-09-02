Sinop sedia 2º Workshop Estadual da Sema sobre Segurança de Barragens A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realiza, nesta quarta-feira (3.9), o 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realiza, nesta quarta-feira (3.9), o 2º Workshop Estadual sobre Segurança de Barragens. O evento, que tem como objetivo ampliar o conhecimento e difundir informações técnicas e normativas sobre o tema, será realizado das 8h30 às 17h, no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), em Sinop.

