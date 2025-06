Siriri, Cururu e a força feminina marcam segundo dia na FIT Pantanal Hoje, em Várzea Grande, as mulheres também tocam a viola de cocho que é um instrumento importante para nossa tradição, mas até então... Momento MT|Do R7 07/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 10h56 ) twitter

Hoje, em Várzea Grande, as mulheres também tocam a viola de cocho que é um instrumento importante para nossa tradição, mas até então, exclusivamente masculina. A segunda noite da FIT Pantanal 2025, ontem (6), foi marcada pelo brilho cultural de Várzea Grande, que conquistou o público com apresentações de cururu e siriri, sabores típicos e uma quebra de paradigmas que chamou à atenção de visitantes de todas as idades.

Para saber mais sobre essa celebração cultural e a força feminina que está mudando a tradição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

