Sistema de monitoramento de crimes desenvolvido pela Sesp é destaque nacional “Esse programa realmente nos mostra o quanto nós estamos avançados e o quanto fica fácil acompanhar cada um dos indicadores criminais... Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Esse programa realmente nos mostra o quanto nós estamos avançados e o quanto fica fácil acompanhar cada um dos indicadores criminais, ampliando a capacidade de visualização, compreensão dos territórios do que os dados dizem por si só”, afirmou o representante da coordenação-geral de Análise e Estatística do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Kleber Maciel de Farias Júnior sobre o Geoportal. O sistema desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp) foi destaque durante o Encontro Nacional de Gestores Estaduais de Estatísticas de Segurança Pública, realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O evento teve inicio no dia 12/5 e terminou nesta sexta-feira (16), em Brasília.

Para saber mais sobre essa inovação na segurança pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeita Flávia Moretti participa de culto em ação de graças pelos 158 anos de Várzea Grande

Chegada de oftalmologista amplia atendimento especializado em Vera

Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra agressores de mulheres em Cuiabá