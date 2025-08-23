Sistema do Movimento Turismo que Protege já está no ar Um passo decisivo foi dado neste sábado (23) na luta pela proteção infantojuvenil no turismo brasileiro. Em um dos eventos mais importantes...

Um passo decisivo foi dado neste sábado (23) na luta pela proteção infantojuvenil no turismo brasileiro. Em um dos eventos mais importantes do setor, o Salão do Turismo em São Paulo, o Ministério do Turismo lançou oficialmente o sistema de cadastro online do Movimento Turismo que Protege. A nova plataforma digital permite que qualquer pessoa física ou jurídica, de qualquer parte do país, possa assinar a carta de apoio e se juntar a esta causa.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como você pode contribuir acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: