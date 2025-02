Sistema Radar de Controle Público ficará fora do ar na próxima terça-feira

Momento MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa que, na próxima terça-feira (4), o Sistema Radar de Controle Público ficará fora do ar para atualização e modernização da plataforma, assegurando mais eficiência, estabilidade e capacidade de atendimento às demandas dos usuários.

