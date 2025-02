Site da prefeitura ficará indisponível temporariamente na segunda (17)

O departamento de Tecnologia e Informação comunica que o site da prefeitura de Rondonópolis ficará indisponível no dia 17 de fevereiro, no período das 8 às 10hs. A interrupção no serviço será necessária para a realização da mudança de layout e com ele a implantação de novas funcionalidades e métricas que vão colaborar na proteção dos dados dos usuários.

