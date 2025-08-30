Logo R7.com
SMS inicia pregão eletrônico para contratação de empresa de alimentação

Certame tem por objetivo melhorar a qualidade da alimentação em unidades de saúde, garantindo o aprimoramento do serviço aos profissionais...

Momento MT|Do R7

Certame tem por objetivo melhorar a qualidade da alimentação em unidades de saúde, garantindo o aprimoramento do serviço aos profissionais, pacientes e acompanhantes. Com o objetivo de garantir mais qualidade, segurança e eficiência na produção e distribuição das refeições servidas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande abriu o Pregão Eletrônico nº 16/2025, visando a contratação de uma empresa especializada em serviços de nutrição hospitalar.

