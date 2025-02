SMS orienta população a manter Cartão SUS para evitar perda de exames e cirurgias

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) orientam pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias a manterem o cartão SUS atualizado. O objetivo é chamar a atenção evitar a perda de agendamentos, exames e até cirurgias. De acordo com a diretora técnica do HMC, Fanavya Sulzbacher, a dificuldade das equipes de regulação em contatar os pacientes tem gerado prejuízos ao atendimento e atrasos no fluxo de procedimentos.

