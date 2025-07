Soberania não se negocia: o Brasil precisa estar acima da polarização ‘Soberania não se negocia: o Brasil precisa estar acima da polarização’ Em tempos de tensões geopolíticas e jogos de poder que transcendem... Momento MT|Do R7 15/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Soberania não se negocia: o Brasil precisa estar acima da polarização. Em tempos de tensões geopolíticas e jogos de poder que transcendem fronteiras, é preciso reconhecer e valorizar lideranças políticas que se posicionam com firmeza, sem se render à polarização ideológica. E reconhecer a coragem de alguns parlamentares que não têm evitado debater temas mais espinhosos. E, sinceramente, como mulher e cuiabana, mesmo que há algum tempo morando fora do estado, mas todo tempo seguindo a política mato-grossense, inclusive, como jornalista, para mim dentre as vozes mais lúcidas do meu Estado esta a da deputada Gisela Simona. Para uma análise mais aprofundada sobre a soberania brasileira e a política atual, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MP limita impacto de subsídios ao setor energético na conta de luz

CAE autoriza empréstimos da Bahia de até US$ 450 milhões no Bird

Prefeito sanciona lei que inclui a Caminhada Opção pela Vida no calendário municipal