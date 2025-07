Sobretaxa de 50% dos EUA impõe revés histórico às exportações do agro brasileiro O anúncio oficial da Casa Branca, determinando a aplicação de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, caiu como uma... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O anúncio oficial da Casa Branca, determinando a aplicação de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros, caiu como uma bomba entre produtores e exportadores brasileiros. A sobretaxa, comunicada oficialmente ao governo brasileiro nesta quarta-feira (09.07), representa uma catástrofe econômica para o setor exportador por afetar diretamente um dos pilares da economia nacional: o agronegócio, que responde por quase metade das exportações totais do país.

Para entender melhor as implicações dessa medida e o que ela significa para o futuro do agronegócio brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

NOTA DE ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO

PF deflagra operação para reprimir fraudes com falsos sites de inscrição do ENEM 2024

PF prende homem por tráfico e apreende cocaína em aeroporto em São Paulo