Sobrinha de Jorge Fernando homenageia diretor em ‘Êta Mundo Bom!’: ‘Emoção’

O diretor Jorge Fernando (1955–2019) recebeu uma homenagem especial no capítulo de Êta Mundo Bom! exibido na terça-feira (29). A lembrança veio por meio da personagem Olga, interpretada por Maria Carol Rebello, sobrinha do diretor. Na cena, Olga conta que sonhou com um tio chamado Jorge, que lhe deu um conselho. A homenagem teve um tom pessoal, já que Jorge Fernando foi um grande mentor na vida profissional de Maria Carol.

