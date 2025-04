Sociedade Brasileira de Cardiologia atende 170 pessoas em ação no Museu do Rio Com 170 atendimentos gratuitos em saúde cardíaca, o Museu do Rio virou referência de cidadania e promoção da saúde durante ação conjunta...

Com 170 atendimentos gratuitos em saúde cardíaca, o Museu do Rio virou referência de cidadania e promoção da saúde durante ação conjunta da Prefeitura de Cuiabá e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No Dia Nacional de Combate à Hipertensão, comemorado no sábado (26), a iniciativa ofereceu consultas médicas e orientação ao público, reforçando o compromisso da gestão municipal com a prevenção de doenças silenciosas.

