Sociedade pode contribuir com decisões da Ager por meio de Consulta Pública sobre Agenda Regulatória 2025-2026

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) abriu a Consulta Pública nº 001/2025, com o objetivo de receber contribuições da sociedade para a construção da Agenda Regulatória (AR) do biênio 2025-2026. A consulta representa uma oportunidade real para que cidadãos, empresas e entidades ajudem a definir as prioridades da Ager nos próximos dois anos.

