Solenidade na Câmara Municipal de Cuiabá marca o Dia do Feirante Marcelo Borges – assessoria Vereador Fellipe Corrêa Sessão solene na Câmara Municipal de Cuiabá, nesta segunda-feira (25), às 14h,...

Marcelo Borges – assessoria Vereador Fellipe Corrêa

Sessão solene na Câmara Municipal de Cuiabá, nesta segunda-feira (25), às 14h, vai reunir trabalhadores, autoridades do Legislativo e Executivo da capital do estado para comemorar o Dia do Feirante. A homenagem acontece por iniciativa do vereador Fellipe Corrêa (PL) e tem como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho dos feirantes, que exercem papel fundamental no abastecimento da cidade e na geração de renda para milhares de famílias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: