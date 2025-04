Solteira e beijando espelho, Carol Castro brinca no Dia do Beijo: ‘É o que temos!’ Carol Castro, 41 anos, usou as redes sociais para fazer um deboche sobre o Dia do Beijo, celebrado em 13 de abril. No fim da noite... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Castro beija reflexo no espelho ao comemorar o Dia do Beijo — Foto: Reprodução/X

Carol Castro, 41 anos, usou as redes sociais para fazer um deboche sobre o Dia do Beijo, celebrado em 13 de abril. No fim da noite de domingo, a atriz ironizou a solteirice e compartilhou uma foto em que aparece beijando o espelho. “Ouvi falar que hoje é o Dia do Beijo… é”, escreveu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a divertida postagem de Carol Castro!

Leia Mais em Momento MT:

Audiência na Câmara debate direitos de agentes de saúde e de combate às endemias em Cuiabá

Comissão da Câmara recebe diretor da Águas Cuiabá

Câmara aprova projeto que cria a Medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças