“Somos gigantes e vamos crescer ainda mais”, afirma Flávia Moretti em sessão solene da Câmara Evento celebrou o aniversário da cidade e homenageou personalidades com o título de cidadão várzea-grandense por suas contribuições... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Evento celebrou o aniversário da cidade e homenageou personalidades com o título de cidadão várzea-grandense por suas contribuições ao desenvolvimento local. “Nesse momento, nos perguntamos: o que nos torna cidadãos de uma cidade?”, refletiu a prefeita Flávia Moretti (PL) durante a sessão solene da Câmara Municipal de Várzea Grande, realizada na noite desta quarta-feira (14). O evento celebrou os 158 anos de fundação do município e homenageou personalidades com o título de cidadão várzea-grandense por suas contribuições ao desenvolvimento local.

Para mais detalhes sobre este importante evento e as declarações da prefeita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende homem por tentativa de homicídio em Rondonópolis

Secretários de Cuiabá destacam estratégias contra o abuso sexual infantil

PF realiza prisões em flagrante pelo crime de extração ilegal de areia em Ubatuba/SP