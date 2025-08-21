Soraya questiona licitação do Banco do Nordeste Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou ter recebido denúncia sobre supostas...

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou ter recebido denúncia sobre supostas irregularidades em processo licitatório do Banco do Nordeste. A parlamentar disse que o caso envolve a contratação de serviços de tecnologia da informação (TI) por valores que, segundo ela, destoam das regras previstas no edital, levantando suspeitas sobre favorecimento. De acordo com Soraya, a licitação foi conduzida sob o critério de menor preço, mas a proposta vencedora, no valor de R$ 329 milhões, foi três vezes superior à de concorrentes.

Para mais detalhes sobre essa denúncia e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: