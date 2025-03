Sorrisenses conquistam quatro medalhas na Copa Brasil de Atletismo em SP

Momento MT |Do R7

A temporada de competições de 2025 começou em grande estilo para o atletismo sorrisense. Nos dias 7 e 8 de março, Isabelle Cristina de Almeida, Vitória Marques e Camila Vittoria Barbieri se destacaram na Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo, em Bragança Paulista–SP. A equipe de Sorriso conquistou quatro medalhas na competição nacional: uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e saber mais sobre as conquistas do atletismo sorrisense!

Leia Mais em Momento MT: