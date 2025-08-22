Sorriso avança com Fila Zero e prepara mais 32 pacientes para cirurgia bariátrica em setembro Marcadas para os dias 3, 4, 10 e 11 de setembro A espera por uma nova vida está cada vez mais próxima do fim para 32 moradores de Sorriso...

Marcadas para os dias 3, 4, 10 e 11 de setembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as cirurgias bariátricas em Sorriso!

Leia Mais em Momento MT: