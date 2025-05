Sorriso busca parcerias e soluções para a agricultura familiar em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A secretária adjunta da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Segurança Alimentar de Sorriso, Ana Catarina Tibaldi dos Reis, esteve em Cuiabá nesta terça-feira (29) para uma série de encontros com autoridades estaduais e federais com o objetivo de apresentar demandas do setor agrícola e buscar parcerias para impulsionar ações de desenvolvimento e regularização fundiária em Sorriso.

