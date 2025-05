Sorriso comemora 39 anos com bolo de 39 metros e evento na Praça das Fontes Na noite desta terça-feira (13), moradores de Sorriso se reuniram na Praça das Fontes para participar da comemoração pelos 39 anos... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h25 ) twitter

Na noite desta terça-feira (13), moradores de Sorriso se reuniram na Praça das Fontes para participar da comemoração pelos 39 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento contou com apresentações culturais e o tradicional corte do bolo de aniversário, que neste ano teve 39 metros de comprimento, um metro a mais que no ano anterior, em continuidade à tradição iniciada em 2013.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

