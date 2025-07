Sorriso conhece inovações na atenção primária e urgência de Curitiba

Momento MT |Do R7

Em busca de referências para aprimorar atendimento, logística e acolhimento na rede municipal Na última segunda-feira, 21, a médica e coordenadora da Atenção Primária de Sorriso, Dra. Silvana Pfeifer, realizou uma visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (PR), com o objetivo de conhecer de perto experiências exitosas da capital paranaense no campo da saúde pública. A agenda incluiu visitas a unidades, reuniões com gestores e a apresentação de diversos programas e ferramentas tecnológicas adotadas pelo município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre as inovações na saúde pública!

Leia Mais em Momento MT: