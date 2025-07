Sorriso é destaque em fórum nacional sobre políticas públicas em obesidade O educador físico João Ricardo de Oliveira, participou na última sexta-feira (27), do 2º Fórum Brasileiro sobre Políticas Públicas... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h36 ) twitter

O educador físico João Ricardo de Oliveira, participou na última sexta-feira (27), do 2º Fórum Brasileiro sobre Políticas Públicas em Obesidade, realizado de forma virtual, pelo Instituto Cordial e o Painel Brasileiro da Obesidade. O Webinar teve como principal objetivo traçar um panorama atualizado da obesidade no Brasil e construir, de forma coletiva, estratégias baseadas em evidências e a formulação de políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, através da participação de profissionais da saúde, autoridades públicas, influenciadores e pessoas com vivências reais sobre o tema.

